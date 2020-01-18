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تجدد الاشتباكات وسط بيروت بين الأمن والمتظاهرين

11:15 م السبت 18 يناير 2020
تجدد الاشتباكات وسط بيروت بين الأمن والمتظاهرين

الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط بيروت

وكالات

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بتجدد الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، بعدما أطلق متظاهرون مفرقعات نارية وحجارة على عناصر مكافحة الشغب الذين اعتقلوا عددا من الشبان، في حين تراجع آخرون باتجاه بيت الكتائب المركزي في الصيفي.

ودفع الصليب الأحمر اللبناني، بـ18 سيارة إسعاف و80 مسعفًا و6 مسعفين من غرفة العمليات المركزية، إلى منطقة الاشتباكات في وسط بيروت، وتم نقل أكثر من 80 جريحًا إلى مستشفيات المنطقة، وإسعاف أكثر من 140 مصابًا في المكان.

وأكدت الوكالة الرسمية، أن قوات الأمن اعتقلت عددًا من المتظاهرين خلال الاشتباكات التي اندلعت اليوم، فيما أصيب عددًا من الجانبين.

اشتباكات الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية لبنان احتجاجات لبنان

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