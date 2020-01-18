المسماري: أردوغان ينقل أسلحة وإرهابيين إلى ليبيا

وكالات:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ينقل أسلحة وإرهابيين متعددي الجنسيات إلى ليبيا، للقتال بجانب حكومة الوفاق الوطني الليبي.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن أردوغان هو المسؤول عن انتشار الإرهاب في أوروبا.

وكان المسماري، أكد أن تركيا زودت حكومة الوفاق الوطني الليبي، بمنظومة دفاع جوي أمريكية.

وأضاف أن تركيا أنزلت الآلاف من عناصر الميليشيات المسلحة التابعة لأنقرة للقتال مع حكومة الوفاق في طرابلس.

وأكد المسماري "تركيا ستنتهي على شواطئ طرابلس".

أبلغ الجيش الوطني الليبي دولاً عديدة بغضبه الشديد من التدخل التركي، مشيراً إلى أن استمرار ذلك التدخل سيدفع بالجيش الوطني للتدخل لحماية الأراضي الليبية.

وكرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تأكيده، الخميس، قبيل أيام من مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، أن بلاده ستبدأ بإرسال قوات إلى ليبيا، دعماً لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وأضاف أردوغان، الذي تحدث في أنقرة، أن بلاده ستستمر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها بما في ذلك ليبيا. ومن المقرر أن يجتمع أردوغان مع زعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، الأحد، لبحث الأزمة الليبية.

كما قال إن تركيا ستبدأ في منح تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر المتوسط العام الحالي، تنفيذاً لاتفاق بحري أبرمته مع حكومة الوفاق الليبية.

وكان قد أعلن في الخامس من يناير أيضاً أن قوات تركية بدأت بالتوجه تدريجياً إلى ليبيا.