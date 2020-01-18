أكثر الكلمات إنتشاراً

احتجاجات لبنان سد النهضة مؤتمر برلين حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا أليو بادجي بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس منتدى غاز شرق المتوسط الدوري الإنجليزي عزل ترامب

اشتباكات بين قوات الأمن الفرنسية ومتظاهري "السترات الصفراء" في باريس

08:31 م السبت 18 يناير 2020
اشتباكات بين قوات الأمن الفرنسية ومتظاهري "السترات الصفراء" في باريس

متظاهرو السترات الصفراء

باريس - (د ب أ)

وقعت اشتباكات جديدة، بين الشرطة ومتظاهرين من "ذوي السترات الصفراء" في باريس اليوم السبت.

وقالت شرطة باريس بعد ظهر اليوم إنها ألقت القبض على أكثر من 30 شخصًا.

وذكرت قناة "فرانس إنفو" التلفزيونية إن المصادمات وقعت أمام محطة شرق باريس للقطارات.

وقام المتظاهرون بإحراق صناديق القمامة وإلقاء الزجاج.

يتظاهر أصحاب "السترات الصفراء" منذ أكثر من عام احتجاجا على سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويوجه هؤلاء غضبهم إلى خطة إصلاح المعاشات التي تعتزم الحكومة تطبيقها، حيث نظموا خلال الأسابيع الماضية مظاهرات بالتعاون مع النقابات.

وذكرت الشرطة أن من الممكن أن تتحسن حالة المواصلات على المسافات القريبة في حيز العاصمة باريس بدءا من الاثنين المقبل بعد أسابيع من الإضراب الدائم.

صرح بذلك اليوم السبت لوران جبالي من نقابة العاملين بقطاع المواصلات بالعاصمة باريس خلال لقاء مع صحيفة "لو باريزيان".

متظاهرو السترات الصفراء باريس شرطة باريس إيمانويل ماكرون

الخبر التالى:

المسماري: أردوغان ينقل أسلحة وإرهابيين إلى ليبيا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسميا.. ملكة بريطانيا: هاري وميجان ليسا من "أصاحب السمو"