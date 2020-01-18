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زلزال بقوة 6 درجات يضرب إقليم بابوا الإندونيسي

08:23 م السبت 18 يناير 2020
زلزال بقوة 6 درجات يضرب إقليم بابوا الإندونيسي

نتيجة زلزال

جاكرتا - (د ب أ)

ضرب اليوم السبت، زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، بالقرب من الساحل الشمالي لإقليم بابوا الإندونيسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر .

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال إقليم بابوا إندونيسيا

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