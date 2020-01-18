أكثر الكلمات إنتشاراً

أحداث لبنان سد النهضة مؤتمر برلين حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا أليو بادجي بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس منتدى غاز شرق المتوسط الدوري الإنجليزي عزل ترامب

السعودية تدين استهداف نقطة تفتيش أمنية ومركز لجمع الضرائب بالصومال

08:03 م السبت 18 يناير 2020
السعودية تدين استهداف نقطة تفتيش أمنية ومركز لجمع الضرائب بالصومال

السعودية

الرياض - أ ش أ

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية ومركزا لجمع الضرائب في مدينة أفجوي شمال غربي العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وجددت وزارة الخارجية بالمملكة - وفقا لوكالة أنباء السعودية /واس/ - التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وعبرت الخارجية عن تعازي المملكة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

هذا المحتوى من

السعودية الصومال الإرهاب

الخبر التالى:

آلاف النساء يشاركن في مسيرة بواشنطن للدفاع عن حقوق المرأة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:اتحاد الكرة يؤجل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك أمام المصري