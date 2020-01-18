الحريري: مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في بيروت "مشبوه"

وكالات

علق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، على الاشتباكات المندلعة بين قوات الأمن اللبنانية والمحتجين وسط بيروت منذ صباح اليوم، قائلاً: "لن يحترق حلم رفيق الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات".

وأضاف في تغريدة عبر موقع "تويتر" أنه ل يسمح لإعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس، والقوى العسكرية والأمنية مدعوة إلى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين.

وقال إن مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب، مشددًا على أنه لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية.