ولي عهد أبوظبي لميركل: الحل السياسي الطريق الأمثل للأزمة الليبية

أبو ظبي/برلين - أ ش أ

قال ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم /السبت/ إن الحل السياسي السلمي هو الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار، وتحقيق طموحات الشعب الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء ابن زايد مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا الاتحادية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات /وام/ أنه جرى - خلال اللقاء - تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها على المستويات كافة،كما بحث الجانبان التطورات والمستجدات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط خاصة الشأن الليبي، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبر الشيخ محمد بن زايد عن تقدير دولة الإمارات للدور الإيجابي والبنّاء الذي تقوم به ألمانيا "الصديقة" في السعي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة في ليبيا الشقيقة من خلال مؤتمر برلين، مؤكداً دعم الإمارات الكامل لجهود ألمانيا ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستقرة للأزمة الليبية، تعزز الأمن العربي وتحفظ الاستقرار في منطقة البحر المتوسط.

وأكد أن دولة الإمارات مع أي جهد أو تحرك أو مبادرة من شأنها مساعدة الشعب الليبي الشقيق على الخروج من أزمته وتجاوز معاناته، ووقف التدخل في شؤونه الداخلية، وتعزيز أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها في مواجهة الميليشيات الإرهابية المسلحة، ووضع حد لتدفق العناصر الإرهابية إلى ليبيا.

واتفق الجانبان على أهمية بناء المؤسسات الوطنية الليبية وإعادة النظام والقانون لمحاربة قوى التطرف والإرهاب والتصدي للتدخلات الأجنبية في ليبيا.

من جانبها، شكرت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل الشيخ محمد بن زايد على زيارته لألمانيا، ودوره المهم في تعميق أواصر الصداقة الإماراتية-الألمانية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أنها حريصة على التشاور معه بشكل مستمر حول قضايا الخليج العربي والشرق الأوسط وأن الإمارات وألمانيا تشتركان في العمل من أجل السلام والتنمية وتعزيز قيم التسامح والتعايش ومواجهة التطرف والإرهاب في العالم.