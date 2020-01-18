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إيران تقرر إرسال الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا

06:14 م السبت 18 يناير 2020
إيران تقرر إرسال الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا

الطائرة الأوكرانية المنكوبة

وكالات

أعلنت منظمة الطيران الإيرانية، اليوم السبت، أن الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، والتي أسقطها الحرس الثوري الإيراني عن طريق الخطأ، سوف يتم تسليمه إلى كييف ‏لتحليل معلوماته.

وقال مدير قسم الكوارث في منظمة الطيران الإيرانية، حسن رضاییي فر، في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، "سوف يتم تحويل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى الجانب الأوكراني ‏لتحليل معلوماته" حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأوضح رضاییي "عقد أكثر من اجتماع مع المحققين الأوكرانيين في طهران، وقد توصلنا إلى أنه لا يمكن تحليل الصندوق الأسود في إيران، لذلك سوف يتم تحويل الصندوق إلى الجانب الأوكراني لتحليله".

وتابع "سيتم الاستفادة من الخبرات الفرنسية والكندية والأوكرانية لتحليل الصندوق الأسود في كييف".

وأشار إلى أنه "إذا لم يستطع الخبراء الفرنسيون والأوكرانيون والكنديون تحليل الصندوق في كييف، سيتم بعد ذلك تحويله إلى فرنسا لتحليله".

الطائرة الأوكرانية المنكوبة منظمة الطيران الإيرانية أوكرانيا إيران

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