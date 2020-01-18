وكالة: إصابات بين المحتجين وقوات الأمن في اشتباكات أمام البرلمان اللبناني

وكالات

أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، نقل عددًا من مصابي الاشتباكات التي اندلع اليوم السبت، أمام مجلس النواب، بين المتظاهرين وقوات الأمن المدعومة بقوات مكافحة الشغب.

واستخدمت قوات الأمن اللبنانية، خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين من أمام مجلس النواب اللبناني.

وطالبت المتظاهرين السلميين بالابتعاد عن أماكن الاشتباكات التي وصفتها بأماكن "أعمال الشغب" وسط بيروت حفاظا على سلامتهم.

تواصلت الاحتجاجات التي غلب عليها الطابع السلمي في بقية أرجاء العاصمة اللبنانية بيروت ومختلف المحافظات، حيث نظم المتظاهرون في المناطق الجنوبية لاسيما مدينة (صور) مسيرات احتجاجية واحتشدوا في الساحات والميادين مرددين الهتافات المناوئة للسلطة السياسية، واستخدموا صناديق النفايات في قطع عدد من الطرق الرئيسية.

كما احتشد المتظاهرون في مناطق الشمال، لاسيما محافظة عكار ومدينة طرابلس، وقطعوا عددا من الشوارع وطرق السفر الدولية والأوتوسترادات بهدف إعاقة حركة المرور، كما قطع المحتجون في محافظتي البقاع وجبل لبنان الطرق ورفعوا اللافتات المنددة بما اعتبروه التفاف القوى السياسية على المطالب التي رفعها الشعب في انتفاضته المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي.

واستخدم المتظاهرون في عدد من المناطق سياراتهم الخاصة في سبيل قطع الطرق وإعاقة حركة المرور، كما حاصروا مجموعة من مقار المؤسسات العامة مثل مؤسسات الكهرباء والضرائب والاتصالات، وذلك في إطار فعاليات اليوم الخامس لما أطلقوا عليه "أسبوع الغضب".

واعتبروا أن القوى والتيارات والأحزاب السياسية تعمل على "استنساخ الحكومة السابقة" التي أسقطتها الانتفاضة الشعبية، وتشكيل حكومة مشابهة لها تضم مستشاري ومساعدي الوزراء في الحكومة المستقيلة، مشددين على تمسكهم بمطلب تشكيل حكومة حيادية من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين عن القوى والأحزاب.