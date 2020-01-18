قتلى وجرحى من الحوثيين في هجوم للجيش اليمني شرقي صنعاء

عدن - أ ش أ

قُتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي وأصيب آخرون، اليوم السبت، في هجوم واسع شنته قوات الجيش اليمني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، شمال غرب اليمن.

وأفادت الأنباء اليمنية "سبأ" بأن مدفعية الجيش قصفت تجمعات وتعزيزات للمليشيا في منطقة "المداوير" وغرب "مفرق قطبين"؛ وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.