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اعتقال 12 داعشيًا بينهم 4 سوريين غرب الموصل

04:51 م السبت 18 يناير 2020
اعتقال 12 داعشيًا بينهم 4 سوريين غرب الموصل

شرطة العراق

الموصل (العراق) - (د ب أ):

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، اليوم السبت، اعتقال 12 من عناصر تنظيم داعش بينهم أربعة سوريين غرب الموصل(400 كم شمال بغداد).

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى، إن"القوت الامنية العراقية اعتقلت اليوم 12 من عناصر داعش بينهم أربعة سوريين في قضاء تلعفر(70 كم غرب الموصل)".

وأضاف العبيدي أن "ثلاثة من عناصر الشرطة العراقية أصيبوا بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة المحلية في قرية احليلة (60 كم جنوب الموصل)".

وأشار العبيدي إلى أن"القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين لمستشفى قريب لتلقي العلاج".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من الإعلان عن القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد قبل أكثر من عامين.

شرطة نينوي اعتقال داعشيين الموصل

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