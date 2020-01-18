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مصادر :كوريا الشمالية تستبدل وزير خارجيتها

03:22 م السبت 18 يناير 2020
مصادر :كوريا الشمالية تستبدل وزير خارجيتها

كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية

بيونجيانج- (د ب أ):

أكدت مصادر في بيونجيانج لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية استبدال وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج هو، في تعديل سياسي كبير، ربما يكون له تأثيرا كبيرا على دفع الموقف الدبلوماسي للبلاد إلى الأمام.

وبينما لم تتمكن الوكالة من تأكيد اسم الشخص البديل للوزير ري، يُعتقد أنه سيتم الكشف عن هويته خلال أو قبل حدث للدبلوماسيين المقيمين يُقام في بيونجيانج في 23 يناير الجاري.

وسيحل وزير الخارجية الجديد محل ري يونج هو، الذي شغل منصب وزير الخارجية في كوريا الشمالية منذ عام 2016، بعد العمل في مجال العلاقات الخارجية على مدى 38 عاما.

كوريا الشمالية ري يونج هو الخارجية الكورية

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