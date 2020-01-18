البرلمان الليبي : تركيا جزء من المشكلة وحكومة "السراج " مصيرها الفشل
طرابلس- (أ ش أ):
قال رئيس البرلمان الليبي ، عقيلة صالح، إن المجتمع الدولي على يقين من فشل حكومة "السراج".
وأضاف صالح - في تصريحات بثتها قناة العربية الإخبارية، اليوم السبت، أن تركيا تعد جزءا من المشكلة ، وليست جزءا من الحل في ليبيا.
ودعا إلى ضرورة خروج كافة العصابات والمليشيا المسلحة من العاصمة الليبية ( طرابلس) لاستمرار وقف إطلاق النار.
وأضاف رئيس البرلمان الليبي - في تصريحاته - أن تركيا تهدف لفرض جماعة الإخوان على الحكم في ليبيا، مشددا - في الوقت ذاته - على أن الشعب الليبي لا يقبل تهديد تركيا ، و سيدافع عن بلاده بكافة الوسائل والسبل.
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