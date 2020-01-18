تركيا ترحل شخصين يعتقد صلتهما بـ "داعش"

أنقرة- (د ب أ):

أعلنت تركيا اليوم السبت ترحيل شخصين أجنبيين، يعتقد أنهما على صلة بتنظيم "داعش".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء اليوم عن مديرية الأمن بولاية طرابزون (شمال) قولها في بيان أنه عثر في هاتفي الشخصين على مشاهد لزعيم "داعش" السابق أبو بكر البغدادي.

وأفادت المديرية أن الشخصين، كانا محظورين من دخول تركيا لأسباب تتعلق بالأمن العام، من قبل الإدارة العامة للهجرة.

ولم يذكر البيان الجنسية التي يحملها الشخصان.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية التركية، ترحيل 4 أشخاص يحملون الجنسية الألمانية إلى بلدهم.

وأشارت الوزارة، في بيان، "إلى استمرار ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، حسب الأناضول.

وأوضحت الوزارة أن "عدد الإرهابيين الأجانب الذين تم ترحيلهم بلغ 179 إرهابيا، منذ 11 نوفمبر 2019" طبقا للأناضول.

كان الرئيس رجب طيب أردوغان قد اعلن في ذات الشهر إن بلاده لديها 1149من عناصر داعش "في سجونها، 737 منهم مواطنون أجانب".