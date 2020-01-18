بعد انشقاق مؤسسه عن أردوغان.. إقصاء حزب المستقبل من المشاركة في الانتخابات

أنقرة- (أ ش أ):

أقصى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، حزب المستقبل، الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو بعد انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، من المشاركة في الانتخابات المقبلة.

فبينما تضمنت القائمة 15 حزبا سياسيا، أقصى المجلس حزب المستقبل ، زاعما أنه لم يستوفِ الشروط اللازمة للمشاركة في الانتخابات.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم، السبت، أن الشرط الذي وضعه المجلس الأعلى التركي للانتخابات استهدف حزب المستقبل، الغريم الرئيسي لرجب طيب أردوغان.

وينص هذا الشرط على "أن الأحزاب التي نظمت جمعيتها العامة قبل ستة أشهر من الأسبوع الثاني من يناير 2020 وتلك التي ثبت تنظيمها الحزبي في نصف المقاطعات التركية الـ81 على الأقل سيتم تزويدها بقائمة انتخابية".. إلا أن حزب المستقبل عقد جمعيته العامة في 13 ديسمبر الماضي.

وكان حزب أوغلو نشر قائمة تضمنت 154 عضوا مؤسسا، بينهم مسؤولون سابقون في حزب العدالة والتنمية، الذي يقوده أردوغان.