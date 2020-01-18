الصين: 4 حالات إصابة جديدة بالفيروس التاجي

بكين- (د ب أ):

ذكرت سلطات الصحة في مدينة وهان، وسط الصين التي شهدت تفشيا للالتهاب الرئوي الذي أودى بالفعل بحياة شخصين، اليوم السبت أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا بالفيروس التاجي، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليوم.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في المدينة إلى 45 شخصا، لكن تقريرا جديدا، أصدره باحثون في امبريال كوليدج لندن، وهي جامعة بحثية في لندن متخصصة في العلوم والطب والهندسة وإدارة الأعمال، تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية يشير إلى أن الرقم الحقيقي ربما أعلى 40 مرة.

وتم تشخيص الحالات الجديدة في مدينة وهان يوم الخميس الماضي وجميع المرضى في حالة مستقرة، طبقا لما ذكرته لجنة الصحة البلدية بالمدينة.

وتابعت اللجنة أن 763 شخصا آخرين، تبين أنهم اتصلوا بشكل وثيق مع 45 مريضا تأكدت إصابتهم بالفيروس، تم إعطائهم ما يشير إلى خلوهم من المرض بعد أن خضعوا لاختبارات.

لكن الباحثين في لندن ذكروا أمس الجمعة أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الأشخاص الذين لديهم مشكلات تتراوح ما بين معتدلة وخطيرة في التنفس، ناجمة عن الفيروس، الذين لم تتحدد هوياتهم بعد.

ويمكن للفيروس التاجي أن يصيب الحيوانات والأشخاص، مسببا بعض الأمراض التي تتراوح من البرد الشائع إلى أمراض تشبه الالتهاب الرئوي الحاد مثل متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).