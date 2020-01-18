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"التايمز" تطالب أمريكا بتعامل "أكثر مرونة" مع إيران

10:37 ص السبت 18 يناير 2020
"التايمز" تطالب أمريكا بتعامل "أكثر مرونة" مع إيران

الجيش الامريكي

لندن- (د ب أ):

طالبت صحيفة "التايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت الولايات المتحدة بتعامل "أكثر مرونة" مع الملف الإيراني.

واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إن "تأثير الضغط الاقتصادي على إيران يمثل بالنسبة للولايات المتحدة فرصة، ومشكلة في نفس الوقت".

وأوضحت أن السخط بسبب العقوبات يمكن أن يدفع إيران إلى أن تقرر "تكثيف أعمالها العدائية في المنطقة لأنها لن يكون لديها ما تخسره سوى القليل".

يذكر أن حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضعت شروطا صارمة مقابل رفع العقوبات عن إيران.

وقالت الصحيفة إن كل هذه الشروط، وخاصة التخلي عن جميع الأنشطة النووية تقريبا والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، هي أمور مرغوبة في حد ذاتها، لكنها أشارت إلى أنه قد لا يكون من الممكن تنفيذها كلها في وقت واحد.

واختتمت الصحيفة تعليقها بالقول إن على الولايات المتحدة لهذا السبب أن تتحلى في تعاملها بالمرونة مع وضع أولويات "شريطة أن تستجيب إيران".

إيران صحيفة التايمز الولايات المتحدة

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