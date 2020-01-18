زعيمة الخضر في ألمانيا تنتقد عدم دعوة تونس واليونان إلى مؤتمر ليبيا

برلين - (د ب أ):

انتقدت زعيمة حزب الخضر الألماني، أنالينا باربوك، عدم دعوة كل من اليونان وتونس إلى مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.

وقالت باربوك في مقابلة مع محطة إذاعية إقليمية "أعتقد أن هذا حقا خطأ. تونس، كدولة مجاورة، تتصرف بشكل بناء".

وشددت باربوك على أن الدول التي "لا تعمل على التصعيد، والتي تسعى إلى السلام" تتم معاقبتها "من خلال عدم دعوتها".