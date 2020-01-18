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مشكلة جديدة في برمجة طائرات بوينج "737 ماكس" المنكوبة

02:47 ص السبت 18 يناير 2020
مشكلة جديدة في برمجة طائرات بوينج "737 ماكس" المنكوبة

طائرات بوينج 737 ماكس

نيويورك - (د ب أ):

أعلنت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات الجمعة أنها اكتشفت مشكلة جديدة في برمجة طائرات "737 ماكس" والتي يمكن أن تعرقل جهود تجديد رخصة الطائرة.

وتتعلق المشكلة الجديدة ببرنامج من المفترض أن يضمن التشغيل الصحيح لشاشات معينة في الطائرة ذات المحركين.

وقال متحدث باسم بوينج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، في أحد الاختبارات، لم تعمل إحدى الشاشات بسبب البرنامج عند التشغيل.

وتابع المتحدث "نقوم بتحديثات ضرورية والعمل مع إدارة الطيران الاتحادية بشأن تسليم التغيير وإبلاغ عملاءنا وموردينا".

وأضاف "أهم أولوياتنا هي ضمان سلامة 737 ماكس والالتزام بكل المتطلبات التنظيمية قبل أن تعود للخدمة".

وقال متحدث باسم إدارة الطيران الاتحادية إن الإدارة "تتابع عملية شاملة لإعادة الطائرة بوينج 737 ماكس إلى خدمة الركاب".

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