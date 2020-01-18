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ترامب محذرا خامنئي: يجب أن ينتبه ويكون حريصا للغاية في اختيار كلماته

01:48 ص السبت 18 يناير 2020
ترامب محذرا خامنئي: يجب أن ينتبه ويكون حريصا للغاية في اختيار كلماته

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي على خطبة المرشد الأعلى للثورة الاسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الجمعة، والتي وصف فيها الرئيس الأمريكي بأنه "مهرج".

وسخر ترامب من الزعيم الإيراني قائلا إن خامنئي "لم يكن (مرشدا) أعلى مؤخرا".

وأضاف "اقتصادهم ينهار وشعبهم يعاني. يجب أن ينتبه ويكون حريصا للغاية في اختيار كلماته".

دونالد ترامب آية الله علي خامنئي إيران التواصل الاجتماعي

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