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الإمارات تعلن دعمًا بلا تحفظ لجهود ألمانيا لعقد مؤتمر برلين

11:08 م الجمعة 17 يناير 2020
الإمارات تعلن دعمًا بلا تحفظ لجهود ألمانيا لعقد مؤتمر برلين

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش

وكالات:

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش إن الإمارات تدعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لعقد مؤتمر (بشأن ليبيا) وأهداف المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار هناك.

وأضاف الوزير في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة، أنه "يتطلع لنجاح مؤتمر برلين" وشدد على أهمية الجهود المشتركة لإنهاء الصراع الليبي.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الخميس إن مؤتمر برلين الذي سيعقد الأحد يجب أن يحاول تنفيذ حظر على الأسلحة مجددا في ليبيا.

أنور قرقاش الإمارات برلين مؤتمر ليبيا

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