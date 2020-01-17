الإمارات تعلن دعمًا بلا تحفظ لجهود ألمانيا لعقد مؤتمر برلين

وكالات:

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش إن الإمارات تدعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لعقد مؤتمر (بشأن ليبيا) وأهداف المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار هناك.

وأضاف الوزير في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة، أنه "يتطلع لنجاح مؤتمر برلين" وشدد على أهمية الجهود المشتركة لإنهاء الصراع الليبي.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الخميس إن مؤتمر برلين الذي سيعقد الأحد يجب أن يحاول تنفيذ حظر على الأسلحة مجددا في ليبيا.