وزير خارجية كندا يناقش مع نظيره الإيراني تطورات مأساة الطائرة الأوكرانية

أوتاوا - أ ش أ

التقى وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامباين، بنظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، في العاصمة العمانية، مسقط، لمناقشة مأساة الطائرة الأوكرانية التي تم قصفها بصاروخ إيراني بالقرب من طهران الأسبوع الماضي.

وذكر بيان صادر من الخارجية الكندية أن الوزير الإيراني أعرب عن أسفه العميق لهذه المأساة الرهيبة. بينما قدم الوزير الكندي آخر المستجدات حول المحادثات التي أجراها الفريق الدولي للتنسيق والاستجابة لضحايا الطائرة الذي عقد أمس في "كندا هاوس" في لندن.

وناقش الوزيرين ضرورة الوصول الكامل إلى إيران من قبل المسؤولين من كندا والدول الأخرى التي فقدت رعايها في الحادث من أجل: توفير الخدمات القنصلية، والمساعدة في ضمان هوية الضحايا تفي بالمعايير الدولية والمشاركة في تحقيق شامل وشفاف.

كما تناولت المحادثات أيضا الحاجة إلى تحليل شفاف لبيانات الصندوق الأسود. بالإضافة إلى ذلك ، ناقشا واجب إيران تجاه عائلات الضحايا - بما في ذلك التعويض.

والتزم المسؤولان بمواصلة المناقشات مع تطور الوضع لضمان العدالة لأسر الضحايا.