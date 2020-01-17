غدًا.. وزير الخارجية الاردني يزور بغداد

بغداد - (د ب أ):

ذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي سيبدأ يوم غد زيارة رسمية لبغداد.

وكان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم قد ذكر في وقت سابق أن وزير خارجية الأردن سيزور بغداد حاملا رسالة من جلالة الملك عبد الله الثاني، وإجراء مباحثات مع القيادات السياسية العراقية حول تخفيف حدة التوتر، والعمل على التهدئةودعم العراق والوقوف إلى جانبه.