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غدًا.. وزير الخارجية الاردني يزور بغداد

08:03 م الجمعة 17 يناير 2020
غدًا.. وزير الخارجية الاردني يزور بغداد

وزارة الخارجية العراقية

بغداد - (د ب أ):

ذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، أن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي سيبدأ يوم غد زيارة رسمية لبغداد.

وكان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم قد ذكر في وقت سابق أن وزير خارجية الأردن سيزور بغداد حاملا رسالة من جلالة الملك عبد الله الثاني، وإجراء مباحثات مع القيادات السياسية العراقية حول تخفيف حدة التوتر، والعمل على التهدئةودعم العراق والوقوف إلى جانبه.

وزارة الخارجية العراقية بغداد الاردن أيمن الصفدي محمد علي الحكيم

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