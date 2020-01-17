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واشنطن تفرض عقوبات على قيادي بالحرس الثوري الإيراني

06:11 م الجمعة 17 يناير 2020
واشنطن تفرض عقوبات على قيادي بالحرس الثوري الإيراني

المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك

وكالات:

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على القيادي في الحرس الثوري حسن شافاربور، "لدوره في قمع التظاهرات بالبلاد".

وأضاف هوك، في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة "واشنطن أدرجت القائد في الحرس الثوري الإيراني اللواء حسن شافاربور في قائمتها للعقوبات لدوره في قمع الظاهرات في بلاده".

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، إن بلاده ستواصل سياسة فض العقوبات للضغط على النظام الإيراني، لافتًا إلى أن تلك الاستراتيجية أثرت بشكل فعال على الوضع الاقتصادي.

وأضاف أن "العقوبات الأمريكية على إيران فعالة للغاية وأثرت على الوضع الاقتصادي".

واستطرد "النظام الإيراني بدأ تزوير الانتخابات القادمة من الأن".

براين هوك الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة

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