واشنطن: سنواصل سياسة العقوبات للضغط على إيران

وكالات:

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، براين هوك، إن بلاده ستواصل سياسة فض العقوبات للضغط على النظام الإيراني، لافتًا إلى أن تلك الاستراتيجية أثرت بشكل فعال على الوضع الاقتصادي.

وأضاف هوك، في مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الجمعة، أن "العقوبات الأمريكية على إيران فعالة للغاية وأثرت على الوضع الاقتصادي".

واستطرد "النظام الإيراني بدأ تزوير الانتخابات القادمة من الأن".

وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله على خامنئي، قال في خطبة الجمعة الأولى التي يلقيها منذ ثماني سنوات في مسجد بالعاصمة طهران باللغة العربية، إن الإعلام الأمريكي استغل حادث سقوط الطائرة الأوكرانية "للتغطية على اغتيال قاسم سليماني (قائد فيلق القدس السابق)".

وأضاف خامنئي أن الصفعة التي وجهها الحرس الثوري للولايات المتحدة كانت "ضربة لهيبتها واستكبارها".