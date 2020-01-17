تونس: طائرات بدون طيار تحلق قرب الحدود مع ليبيا

تونس- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة، عن تحليق طائرات بدون طيار على مقربة من الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا دون أن تجتاز الحدود.

وأوضحت الوزارة أن طائرات الدرون كانت تحلق قرب رسم الحد داخل التراب الليبي، ولم تخترق المجال الجوي التونسي مطلقا.

ويأتي التوضيح بعد أن تحدثت تقارير جنوب البلاد عن اختراق الطائرات للمجال الجوي التونسي.

وقالت الوزارة في بيان لها 'إن التشكيلات العسكرية المنتشرة على كامل الشريط الحدودي على أتم الاستعداد للرمي الناري بصفة مباشرة على كل جسم مشبوه يخترق المجال الجوي التونسي حسب التعليمات الصادرة في الغرض".

وأعلنت تونس في وقت سابق أنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو ترابها أو مياهها البحرية في أي عملية عسكرية محتملة في ليبيا.