الجيش السوري يدمر منصات صواريخ ومدافع للإرهابيين بريفي حلب وإدلب

دمشق- (أ ش ا):

دمرت وحدات من الجيش السوري، بضربات مركزة منصات إطلاق صواريخ ومدافع هاون للمجموعات الإرهابية في ريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي وريف إدلب الجنوبي الشرقي، ما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين، وذلك ردا على الاعتداءات المتكررة لتلك المجموعات على الأحياء السكنية في مدينة حلب والمناطق الآمنة بريف إدلب.

وواصلت المجموعات الإرهابية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الجمعة - احتجاز المدنيين في مناطق انتشارها في إدلب ومنعهم من الخروج عبر الممرات التي تم افتتاحها في أبو الضهور والحاضر والهبيط واحتجازهم كدروع بشرية بالتزامن مع شن اعتداءات بالقذائف الصاروخية على قريتي أبو دفنة وتل خطرة بريف إدلب.

وذكرت "سانا"، أن التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب عمدت إلى زرع محيط الطرق المؤدية إلى الممرات الثلاثة بالألغام بالتوازي مع وضع السواتر الترابية ونشر القناصين على تلك الطرق لمنع مرور السيارات ولتخريب الطرق الفرعية والمؤدية إلى الممرات، واستمرت الجهات المعنية بتأمين التجهيزات والإجراءات في الممرات الثلاثة لاستقبال الراغبين بالخروج، من سيارات إسعاف ونقطة طبية وحافلات لنقل الأهالي وأمتعتهم.

وشهد ممرا الحاضر وأبو الضهور خلال الأيام الماضية خروج عشرات المدنيين قادمين من مناطق انتشار الإرهابيين بريفي إدلب وحلب إلى المناطق الآمنة التي طهرها الجيش من الإرهاب .. واعتدت المجموعات الإرهابية المنتشرة في الأطراف الغربية والجنوبية الغربية لمدينة حلب، أمس، بالقذائف الصاروخية على حي السكري، ما أدى إلى استشهاد 7 مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح.