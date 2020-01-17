العراق: العثور على عشرات العبوات الناسفة من مخلفات داعش

بغداد- (أ ش أ):

أعلنت قوات الأمن بعمليات سامراء بالعراق، العثور على العشرات من العبوات الناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في عمليات أمنية متفرقة بالقضاء.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الجمعة، عن القيادة في بيان قولها إنها - "تمكنت من خلال التفتيش والتطهير في قاطع لواء 13 الفرقة الرابعة شرطة اتحادية من العثور على (18) عبوة قمعية و(12) عبوة على شكل جلكان سعة (20) لترا، تم تفكيك العبوات وتفجيرها تحت السيطرة".

وأضافت القيادة، أنه تم أيضا "العثور على مخبأ عتاد في منطقة حاوي القلعة، بناء عن ورود معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون بين استخبارات وأمن القيادة وقسم شرطة الضلوعية، يحتوي على (22) عبوة ناسفة معدة للتفجير من مخلفات داعش الإرهابي، حيث تم تفكيك العبوات من قبل مفرزة المتفجرات".