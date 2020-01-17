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المرجع الشيعي الأعلى بالعراق يغادر المستشفى عائدا إلى منزله بالنجف

04:10 م الجمعة 17 يناير 2020
المرجع الشيعي الأعلى بالعراق يغادر المستشفى عائدا إلى منزله بالنجف

علي السيستاني

النجف- (د ب أ ):

أفادت مصادر طبية اليوم الجمعة أن المرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني غادر مستشفى الكفيل بعد أن خضع لعملية جراحية جراء كسر في عظم الفخذ تكللت بالنجاح .

وذكرت المصادر أن "المرجع الاعلى غادر مستشفى الكفيل عائدا إلى منزله في مدينة النجف بعد ان تماثل للشفاء ونجاح العملية الجراحية التي اجريت له في مستشفى الكفيل باشراف فريق طبي عراقي»

وكان أخر ظهور للمرجع الأعلى بالعراق في كانون أول/ ديسمبر الماضي خلال استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت لمناقشة تطورات الاحداث في العراق الذي يشهد احتجاجات للمطالبة باصلاحات سياسية وتحسين الاوضاع المعيشية منذ مطلع شهر اكتوبر الماضي.

علي السيستاني العراق مستشفى الكفيل عملية جراحية

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