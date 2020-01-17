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بريطانيا تعلن تجميد أصول حزب الله اللبناني بالكامل

03:37 م الجمعة 17 يناير 2020
بريطانيا تعلن تجميد أصول حزب الله اللبناني بالكامل

بريطانيا

وكالات:

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الجمعة، أنها أدرجت حزب الله اللبناني تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية لعام 2010.

وقالت الخزانة البريطانية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها أدرجت، اعتبارا من يوم الخميس 16 يناير، حزب الله بالكامل (بجناحيه السياسي والعسكري) تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية.

وفي السابق كان الجناح العسكري فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية.

وتصنف الولايات المتحدة أيضًا حزب الله منظمة إرهابية، كما تفرض على الشخصيات والشركات الداعمة له عقوبات عديدة.

وتقول الخزانة الأمريكية إن "العقوبات أثبتت نتائجها وحرمت حزب الله أموالا طائلة، مما أدخله في أزمة مالية نتج عنها تراجع قدرته على تأمين الأموال اللازمة لتسيير أوضاعه".

وتشير إلى "أن حزب الله يهدد لبنان واللبنانيين والديمقراطية في البلاد وله نشاطات إرهابية حول العالم".

وزارة الخزانة البريطانية حزب الله اللبناني الإرهاب لبنان بريطانيا

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