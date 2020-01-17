أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة ماجدة الصباحي حادث ميكروباص الطبيبات منتدى غاز شرق المتوسط أحداث ليبيا أسعار الذهب الطقس الدوري الإنجليزي عزل ترامب

المبعوث الأممي إلى سوريا يزور موسكو الأسبوع القادم

03:18 م الجمعة 17 يناير 2020
المبعوث الأممي إلى سوريا يزور موسكو الأسبوع القادم

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو- (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، سيزور روسيا الأسبوع القادم.

وقال لافروف - في تصريحات لوسائل إعلامية روسية ونقلتها قناة "روسيا اليوم" في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة - "إن بيدرسون يخطط أيضا إلى زيارة دمشق"، معربا عن أمله في أن تسفر زيارات المبعوث الأممي المقبلة ومقابلاته مع القيادة السورية في تحديد جدول مواعيد آخر للجنة الدستورية السورية، والتي من اختصاصها اعتماد دستور جديد لسوريا .

وأكد لافروف، ضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد أن تم تعليق عضويتها في عام 2011، قائلا "إن سوريا تحتاج العودة إلى العائلة العربية".

هذا المحتوى من

سيرجي لافروف موسكو سوريا جير بيدرسون

الخبر التالى:

بريطانيا تعلن تجميد أصول حزب الله اللبناني بالكامل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة طبيبة ثالثة جراء حادث "طبيبات المنيا".. ومصدر: حالتها كانت حرجة