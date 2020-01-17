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حفتر في رسالة لبوتين : أؤيد عقد مباحثات السلام بشأن ليبيا في موسكو

03:16 م الجمعة 17 يناير 2020
حفتر في رسالة لبوتين : أؤيد عقد مباحثات السلام بشأن ليبيا في موسكو

القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر

موسكو- (أ ش أ):

أعرب القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره الخاص لروسيا على جهودها لإحلال السلام في ليبيا،مؤكدا استعداده لقبول الدعوة لزيارة موسكو من أجل مواصل الحوار الليبي.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين في بيان اليوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك" أن المشير حفتر قال في رسالته لبوتين :" السيد الرئيس فلاديمير بوتين، أعرب لكم عن شكري الخاص لجهود روسيا الاتحادية في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا".

وأضاف:"أشكركم وأعبر عن تأييدي الكامل لمبادرة عقد مباحثات السلام في موسكو، والتي يتعين أن تقيم السلام في ليبيا ، وأؤكد استعدادنا لقبول دعوتكم لزيارة روسيا لمواصلة الحوار الذي بدأناه".

هذا المحتوى من

Asha
المشير خليفة الجيش الليبي فلاديمير بوتين روسيا موسكو ليبيا

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