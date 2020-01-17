هطول الأمطار على معظم مناطق الحرائق في أستراليا

القاهرة- (وكالات):

قالت دائرة مكافحة الحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، إن الولاية التي دمرتها الحرائق تلقت أمطارًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت خدمة الإطفاء في تغريدة عبر تويتر: "ندعو أن يستمر (سقوط الأمطار) على مدار الأيام القادمة".

وأشارت دائرة مكافحة الحرائق إلى أن 82 حريقًا مازالت مُشتعلة في جميع أنحاء الولاية، وما زال هناك أكثر من 30 حريقًا لم يتم احتواءها بعد.

وفي جنوب أستراليا، يكافح رجال الإطفاء أيضًا الحرائق الشديدة التي اندلعت في جزيرة الكنغر، حيث خلفت آثارًا تدميرية شديدة على الحياة البرية هناك.

وكانت السلطات الأسترالية قد طالبت السكان في مناطق متفرقة بمغادرة منازلهم، حيث تسببت الحرائق في تدمير 1000 منزل في نيو ساوث ويلز وحدها منذ مطلع 2020.

وتشير تقديرات إلى أن إجمالي المناطق التي تشهد حرائق تبلغ نحو 1.5 مليون فدان.