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بالونات حارقة من غزة تسقط جنوب إسرائيل

01:43 م الجمعة 17 يناير 2020
بالونات حارقة من غزة تسقط جنوب إسرائيل

بالونات حارقة

غزة- (د ب أ):

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن عدة بالونات حارقة تم اطلاقها من غزة سقطت في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة أشدود جنوب البلاد اليوم الجمعة.

وقالت صحيفة"جيروزاليم بوست" إن خبراء مفرقعات يتعاملون مع البالونات الحارقة.

يأتي ذلك بعد اطلاق قذائف وبالونات حارقة امس الخميس وأول امس الاربعاء من القطاع إلى إسرائيل،ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وردت اسرائيل بقصف بعدة صواريخ موقع تدريب يتبع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في شمال القطاع دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ونددت حماس بالقصف الإسرائيلي واعتبرته "استمرارا للعدوان الذي لا يكاد يتوقف على القطاع.

الشرطة الإسرائيلية بالونات حارقة إسرائيل غزة

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