رئيس أوكرانيا يعتزم رفض استقالة رئيس الوزراء

موسكو- (د ب أ):

يعتزم رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي رفض الاستقالة المقررة لرئيس وزرائه، بعد أن أظهر تسجيل مسرب أن رئيس الوزراء ينتقد معرفة رئيسه بالاقتصاد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

واوردت صحيفة "زيركالو نيديلي" ومقرها كييف، قرار زيلينسكي، نقلا عن أشخاص في مكتب الرئيس، لم تكشف عن هوياتهم.

ولم يعلق مكتب الرئيس بعد.

وتراجعت عملة "الهريفنا" الأوكرانية مقابل الدولار، في أقل انخفاض منذ شهرين.

وقال فولوديمير فيسينسكو، رئيس معهد "بنتا" البحثي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن "إعلان رئيس الوزراء، أليكسي جونتشاروك لاستقالته، في ضوء النص والسياق السياسي العام، يبدو وكأنها محاولة للبقاء بدلا من مسعى للاستقالة".

وكان رئيس الوزراء الأوكراني، أليكسي جونتشاروك قد أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة تقديم استقالته للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم.

وكتب جونتشاروك في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تسلمت منصبي من أجل تنفيذ برنامج الرئيس، إنه بالنسبة لي مثال للانفتاح والانضباط. لكن، من أجل أن نضع جانبا أي شك في احترامنا وثقتنا في الرئيس، فقد كتبت استقالتي وسلمتها إليه، مع الحق في عرضها على البرلمان.

وكان جونتشاروك قد تم تعيينه في منصب رئيس الوزراء العام الماضي، لتحقيق انتعاش اقتصادي طموح. وكان زيلينسكي وهو ممثل كوميدي تلفزيوني سابق قد تولى السلطة في رد فعل عنيف ضد السياسيين التقليديين والفساد المستشري، طبقا لبلومبرج.