وقفات بالشموع تضامنا مع ضحايا حرائق الغابات في استراليا

كانبرا- (د ب أ):

نظم المئات من نشطاء المناخ من الطلاب في أستراليا وقفات احتجاجية بالشموع في مختلف المدن الرئيسية بالبلاد اليوم الجمعة للتعبير عن تضامنهم مع المتضررين من حرائق الغابات.

ونظمت الفعاليات حركة "إضراب مدرسي من أجل المناخ"، وهي متوائمة مع الحركة العالمية التي أطلقت شرارتها الفتاة السويدية جريتا تونبرج من أجل حماية المناخ.

وقالت فرشا ياجمان، وهي واحدة من المنظمين: "اليوم ليس من أجلنا أو من أجل الحكومة أو السياسة، ولكنه يوم من أجل الوقوف إلى جانب ضحايا حرائق الغابات وتخصيص بعض الوقت لنظهر لهم دعمنا".

وأضافت ياجمان: "لن نتراجع عن الكفاح من أجل تحقيق العدل في ما يتعلق بالتغير المناخي، ولكن اليوم هو يوم إظهار التعاطف والمواساة للأستراليين الذين تكبدوا خسائر كبيرة."

وقالت الطالبة التي تبلغ من العمر 17 عاما: "فقدت واحدة من المنظمين منزلها في جرافتون. وقد تحدثت في إحدى الفعاليات، وتأثرت كثيرا من تدفق الحب والدعم".

يشار إلى أن حرائق الغابات في أنحاء أستراليا التهمت أكثر من 11.8 مليون هكتار من الأراضي منذ سبتمبر الماضي. كما لقي حوالي 28 شخصا حتفهم، وأتت النيران على أكثر من ألفين و800 منزل.

وأبطأت الأمطار التي كانت هناك حاجة ماسة إليها، الحرائق المستعرة في بعض الأماكن الاكثر تضررا على مدار اليومين السابقين.

وجرى تنظيم الوقفات اليوم في مدن سيدني وملبورن وهوبارت وبيرث وآديليد. ولم يحمل المشاركين في هذه الوقفات أي لافتات بشأن التغير المناخي أو الهجوم على رئيس الوزراء المحافظ.

وقالت أنجالي شارما، التي تبلغ من العمر 15 عاما وهي واحدة من منظمي الوقفة في ملبورن، للقناة التاسعة بالتليفزيون الاسترالي: "قررنا اليوم أن ننحي الغضب والدوافع السياسية جانبا... قررنا أن نوفر مكانا يتجمع فيه الناس معا، ليشاركوا بعضهم بعضا ما لديهم من قصص، وحزن. في الوقت الذي تواجه فيه بلادنا مثل هذا الدمار، من المهم أن نشارك ما يشعر به كل شخص".