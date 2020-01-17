استقالة رئيس الوزراء الأوكراني

القاهرة- (وكالات):

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، أليكسي جونتشاروك، اليوم الجمعة، تقديم استقالته للرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي.

قال غونتشاروك في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تسلمت منصبي من أجل تنفيذ برنامج الرئيس، إنه بالنسبة لي مثال للانفتاح والانضباط. لكن، من أجل أن نضع جانبا أي شك في احترامنا وثقتنا في الرئيس، فقد كتبت استقالتي وسلمتها إليه، مع الحق في عرضها على البرلمان".

جونتشاروك سياسي ومحامي، 36 عامًا، تولى منصب رئيس وزراء أوكرانيا منذ 29 أغسطس 2019، وهو أصغر رئيس للحكومة في تاريخ أوكرانيا الحديثة.