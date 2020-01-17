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تركيا والولايات المتحدة تبحثان الوضع في ليبيا وسوريا

09:58 ص الجمعة 17 يناير 2020
تركيا والولايات المتحدة تبحثان الوضع في ليبيا وسوريا

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن

انقرة- (د ب ا):

ناقش المتحدث الرئاسي التركي التطورات في سوريا وليبيا عبر الهاتف مع مستشار الأمن القومي الأمريكي ، حسبما ذكرت مصادر رئاسية تركية في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وقالت المصادر، التي لم يتم تسميتها بسبب القيود على التحدث لوسائل الإعلام، إن إبراهيم قالين وروبرت أوبراين تبادلا وجهات النظر حول مؤتمر دولي سيعقد يوم الأحد المقبل في برلين حول الأزمة الليبية وسلطا الضوء على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار والاتفاق على منطقة التصعيد في إدلب ، سوريا، بحسب وكالة الأناضول للأنباء .

ودعت ألمانيا لعقد مؤتمر حول ليبيا بعد غد الأحد في برلين.

كما وافق قالين وأوبراين على تقديم الاقتراحات اللازمة إلى الأطراف المعنية لتنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.

وبدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري وقف لاطلاق النار دعت إليه تركيا وروسيا في القتال الدائر منذ أبريل الماضي بين قوات الوفاق وقوات حفتر التي تحاول دخول العاصمة طرابلس لتطهيرها ممن تصفهم بـ"الإرهابيين".

إبراهيم قالن المتحدث الرئاسي التركي انقرة تركيا الولايات المتحدة

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