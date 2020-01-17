برلين - (د ب أ):

تتأهب شرطة برلين لتأمين العاصمة الألمانية خلال انعقاد مؤتمر ليبيا.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الجمعة ردا على استفسار إن شرطة العاصمة ستتلقى دعما من الشرطة الاتحادية وعدد من الولايات لتأمين الأجواء خلال هذه الفعاليات.

تجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعت العديد من الساسة الأجانب لحضور مؤتمر لبحث التوصل إلى حل سلمي للنزاع في ليبيا بعد غد الأحد في برلين.

وذكر المتحدث أن الشرطة ستبدأ في إجراءات التأمين الخاصة بالمؤتمر غدا السبت خلال وصول المدعوين وستنتهي منها يوم الاثنين المقبل بمغادرتهم.

وأشار المتحدث إلى احتمالية حدوث إعاقات في حركة النقل من حين لآخر، خاصة في مطار تيجل والحي الحكومي.

ومن المنتظر تنظيم مسيرات واحتجاجات بعد غد الأحد في برلين. فبحسب بيانات الشرطة، من المخطط على سبيل المثال تنظيم مظاهرتين ضد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.