أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى غاز شرق المتوسط قاعدة برنيس ماجدة الصباحي حادث ميكروباص الطبيبات أحداث السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الخارجية الروسية: السياسة الخارجية لموسكو لن تتغير بتغيير الحكومة

08:43 ص الجمعة 17 يناير 2020
الخارجية الروسية: السياسة الخارجية لموسكو لن تتغير بتغيير الحكومة

سيرجي ريابكوف

موسكو - (أ ش أ):

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من يحدد السياسة الخارجية للدولة وأنها لن تتغير بتغيير الحكومة .

وقال ريابكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "إنني أعتقد أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في استمرارية النهج الساري في الوقت الراهن، وسيستمر في المستقبل، الرئيس الروسي هو من يحدد السياسة الخارجية للدولة، وهذا يعبر عن كل شيء".

وتابع قائلا إن "السياسة الخارجية الروسية تعمل على تعزيز مكانة البلاد في العالم، وتخدم مصالح التنمية ومصالح ورفاهية المواطنين وسيظل الأمر كذلك ولا يوجد شك في ذلك".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء، خلفا لديمتري ميدفيديف الذي عينه في منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.

هذا المحتوى من

سيرجي ريابكوف الخارجية الروسية موسكو بوتين

الخبر التالى:

اثيوبيا تعتزم توليد الكهرباء جزئيا من سد النهضة العام المقبل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان