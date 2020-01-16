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قائد عسكري ليبي: تركيا تواصل إرسال المسلحين لدعم السراج

11:31 م الخميس 16 يناير 2020
قائد عسكري ليبي: تركيا تواصل إرسال المسلحين لدعم السراج

أرشيفية

بنغازي - (د ب ا):

قال آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية للجيش الوطني الليبي، المبروك الغزوي، إن تركيا ما زالت تقوم بإرسال المسلحين لدعم قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في طرابلس.

وأضاف الغزوي، في تصريحات صحفية نقلتها اليوم الخميس بوابة"أفريقيا الإخبارية"، أن "تحريات استخبارات الجيش الليبي أكدت أن الجسر الجوي الذي ينقل المرتزقة السوريين من تركيا إلى مطار معيتيقة لم يتوقف حتى بعد إعلان الهدنة"،

وأضاف "ليبيا ستكون مقبرة لكل المليشيات والمرتزقة، وسيعودون لبلدانهم في صناديق الجثث".

ميليشيات ليبيا تركيا الجيش الليبي

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