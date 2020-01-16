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أوكرانيا: مطالبنا من إيران بشأن التحقيق في حادث الطائرة لم تتغير

10:42 م الخميس 16 يناير 2020
أوكرانيا: مطالبنا من إيران بشأن التحقيق في حادث الطائرة لم تتغير

وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستيكو

وكالات:

قال وزير خارجية أوكرانيا، فاديم بريستايكو، اليوم الخميس، إنه ناقش مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف استعادة جثث الأوكرانيين ضحايا الطائرة التي أسقطت قرب طهران الأسبوع الماضي.

وكتب بريستايكو على حسابه على تويتر "ناقشنا استعادة جثث الضحايا الأوكرانيين وأيضا دور أوكرانيا في التحقيق المشترك وخاصة الوصول إلى الصندوقين الأسودين. مطالبنا لم تتغير".

وأصيبت الطائرة الأوكرانية بصاروخ في الثامن من يناير بعد إقلاعها من مطار بطهران في طريقها إلى كييف. وأقرت إيران يوم السبت بأنها أسقطت الطائرة بطريق الخطأ.

فاديم بريستايكو محمد جواد ظريف أوكرانيا إيران حادث الطائرة

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