سكاي نيوز: بومبيو يشارك في قمة برلين

وكالات:

قالت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيشارك في قمة برلين بشأن ليبيا.

وكانت المستشارة الألمانية، إنجيلا ميركل، قد قالت السبت إن برلين ستستضيف محادثات السلام الليبية، وذلك بعد دعوة تركيا وروسيا لطرفي الصراع إلى وقف إطلاق النار، ومن المرتقب أن تجري القمة يوم الأحد المُقبل.

ويفترض أن تشارك في هذا المؤتمر عشر دول على الأقل هي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع ألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات.