أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى غاز شرق المتوسط قاعدة برنيس ماجدة الصباحي حادث ميكروباص الطبيبات أحداث السودان سد النهضة أحداث ليبيا محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس نانسي عجرم الدوري الإنجليزي عزل ترامب

الجبير يبحث مع وزير أوروبا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

09:27 م الخميس 16 يناير 2020
الجبير يبحث مع وزير أوروبا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

عادل الجبير وجان إيف لودريان

الرياض - أ ش أ
بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بالرياض، اليوم الخميس، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا السيد جان إيف لودريان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين استعرضا أيضًا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

هذا المحتوى من

عادل الجبير السعودية أوروبا جان إيف لودريان

الخبر التالى:

الرئيس التونسي وملك المغرب يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:النائب العام يأمر بإخلاء سبيل 5 مصريين وأتراك في قضية "وكالة الأناضول"