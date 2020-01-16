الجبير يبحث مع وزير أوروبا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية

الرياض - أ ش أ

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بالرياض، اليوم الخميس، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا السيد جان إيف لودريان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين استعرضا أيضًا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.