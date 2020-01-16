مبعوث أممي: يبدو أن اليمن في طريقه للخروج من أزمته

نيويورك - أ ش أ

حثّ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفثس، اليوم الخميس، الأطراف اليمنيين على تحريك العملية السياسية في اليمن نحو الاستقرار والسلام.

وقال جريفثس، أثناء تقديم إحاطته أمام مجلس الأمن في نيويورك، "يبدو أن اليمن في طريقه للخروج من أزمته"، متوقعًا أن يتحقق السلام في اليمن خلال العام الحالي، مشددًا على أنه لا يمكن خفض التصعيد في اليمن بلا عملية سياسية.

وأعرب عن قلقه حيال القيود على حركة البعثات الأممية في الحديدة، مطالبا بالإفراج عن السجناء في اليمن وتفعيل لجنة إطلاق الأسرى، لافتا إلى أن لجنة إعادة الانتشار تعمل على تحسين وصول المساعدات في الحديدة، مؤكدا أن تنفيذ الاتفاق في اليمن يسير بالاتجاه الصحيح.

وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن، أن اتفاق الرياض كان له دورا رئيسيا في تحسين الوضع الأمني في اليمن، مشيرًا إلى أن قادة اليمن والمنطقة بذلوا جهدًا كبيرًا في سبيل التهدئة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، مشيرًا إلى أنه تم الإشراف على إطلاق 38 محتجزًا من الطرفين عقب أحداث عدن.