كندا: إيران تتحمل المسؤولة الكاملة تجاه تحطم الطائرة الأوكرانية

وكالات:

أكد وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامباين، أن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة، تجاه تحطم الطائرة الأوكرانية، التي سقطت في الثامن من يناير الجاري، بصاروخ إيراني، ما أودى بحياة 176 شخصًا، من جنسيات مختلفة.

وأضاف الوزير الكندي، في مؤتمر صحفي، ضم وزراء خارجية بريطانيا وأوكرانيا وأفغانستان والسويد، في لندن، اليوم الخميس، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه ستُنظم عملية نقل رفات الضحايا إلى دولهم.

واستطرد "إيران تتعاون في تحديد هويات ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية، ونطالب بملاحقة ومحاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة الأوكرانية".

وأشار الوزير الكندي، إلى أن إقرار إيران بالخطأ خطوة بالاتجاه الصحيح.

طالب وزراء خارجية أوكرانيا وكندا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، إيران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي سقطت بصاروخ إيراني، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أعلن التليفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت الأربعاء الماضي قصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

كان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو دعا إلى إجراء تحقيق شامل حول سبب تحطم الطائرة.

وسقط طائرة أوكرانية صباح الأربعاء 8 يناير، عقب إقلاعها من مطار طهران أثناء هجمات إيرانية على قواعد أمريكية في العراق.