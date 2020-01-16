دول أوروبية وأسيوية تطالب إيران بدفع تعويضات لعائلات الطائرة المنكوبة

وكالات:

طالب وزراء خارجية أوكرانيا وكندا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، إيران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي سقطت بصاروخ إيراني، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أعلن التليفزيون الإيراني نقلا عن مصدر عسكري أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت الأربعاء الماضي قصفت نتيجة خطأ بشري غير مقصود، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

كان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو دعا إلى إجراء تحقيق شامل حول سبب تحطم الطائرة.

وسقط طائرة أوكرانية صباح الأربعاء 8 يناير، عقب إقلاعها من مطار طهران أثناء هجمات إيرانية على قواعد أمريكية في العراق.