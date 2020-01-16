بعد 3 ساعات محادثات.. وزير خارجية ألمانيا: حفتر مستعد للهدنة
04:52 م الخميس 16 يناير 2020
بنغازي- (د ب أ):
صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، بأن قائد الجيش الوطني الليبي المُشير خليفة حفتر أعلن استعداده للهدنة.
وقال ماس بعد مباحثات استمرت ثلاث ساعات مع حفتر في بنغازي: "لقد تعهد بالامتثال لوقف إطلاق النار- بغض النظر عن أنه لم يوقع اتفاقية وقف إطلاق النار في موسكو في بداية الأسبوع الجاري".
ووصف الخطوة بأنها "في غاية الأهمية".
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