بعد 3 ساعات محادثات.. وزير خارجية ألمانيا: حفتر مستعد للهدنة

بنغازي- (د ب أ):

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، بأن قائد الجيش الوطني الليبي المُشير خليفة حفتر أعلن استعداده للهدنة.

وقال ماس بعد مباحثات استمرت ثلاث ساعات مع حفتر في بنغازي: "لقد تعهد بالامتثال لوقف إطلاق النار- بغض النظر عن أنه لم يوقع اتفاقية وقف إطلاق النار في موسكو في بداية الأسبوع الجاري".

ووصف الخطوة بأنها "في غاية الأهمية".