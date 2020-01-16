بوتين يُعين رئيس الحكومة الروسي الجديد ويستحدث منصبًا جديدًا

موسكو- (د ب أ):

وقع الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، الخميس، مرسوما لتعيين رئيس الوزراء الروسي الجديد ميخائيل ميشوستين، واستحداث منصب رئيس مجلس الأمن الذي عيّن رئيس الوزراء المستقيل ديمتري ميدفيديف نائبا لرئيسه، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

كان مجلس النواب الروسي وافق، الخميس، على اقتراح الرئيس بوتين بتعيين ميشوستين رئيسا للوزراء.

وركز ميشوستين، الذي ترأس دائرة الضرائب لعقد من الزمن، على تحسين اقتصاد روسيا المتعثر، وذلك خلال مداولات في البرلمان حول ترشيحه للمنصب بثها التليفزيون.

وقال ميشوستين أمام مجلس النواب أنه لابد من تخصيص الـ4 تريليون روبية اللازمة لتنفيذ خطط بوتين للرعاية والاعانات الاجتماعية الأخرى خلال الأربعة أعوام المقبلة.