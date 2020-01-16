السعودية تحذر المصريين من "دعوات وهمية" لرحلات حج وعُمرة مجانية

القاهرة- وكالات:

حذرت السفارة السعودية لدى القاهرة، المصريين مما وصفته بـ"الرسائل المُتداولة على المواقع الإلكترونية الوهمية" التي تروّج لرحلات حج أو عمرة مجانية بهدف النصب والتحايل على المواطنين.

وأكّدت السفارة في بيان صحفي نشرته على حسابها الرسمي عبر تويتر، الخميس، "عدم صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الإلكترونية الوهمية، والتي تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية، وتستخدم في ذلك منصات التواصل الاجتماعي واتساب، تويتر، وفيسبوك وغيرها، والتي تهدف إلى التحايل والنصب على المواطنين".

وشددّت السفارة السعودية على عدم ارتباط المملكة بهذه الدعوات الوهمية بأي شكل من الأشكال، موضحة أنها غير مسؤولة عن أي معلومات ترد على هذه المواقع.